Botta e risposta al miele tra il numero uno della Lega Pro e il numero uno del club rossoblù dopo le due giornate di iniziative di sensibilizzazione e il derby Torres-Olbia.

Il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli ha scritto ai due presidenti, Udassi e Marino: “Cari Stefano ed Alessandro, grazie per queste due giornate che abbiamo trascorso insieme. Torres-Olbia 1-1, una partita di una intensità incredibile. Un pubblico stupendo, appassionato ed innamorato ha gioito, tremato, esultato. Un susseguirsi di emozioni, fino all’ultimo secondo dei cinque minuti di recupero. Grazie ad un pubblico unico, noi della C siamo più forti. Avete lottato, lealmente, per vincere il derby, avete onorato lo sport e il calcio, avete dato una grande immagine della Sardegna. Noi della Serie C ne ricaviamo il messaggio che il campionato lo dovremmo riformare, mettendo al centro l’emozione, i derby e così il pubblico tornerebbe negli stadi, anche le ragazze e i ragazzi”.

Il presidente rossoblù Stefano Udassi ha replicato: “Caro Francesco, momenti, giornate, eventi e iniziative come quelle che abbiamo avuto non certo l'onere ma l'onore di vivere e condividere con te, il tuo staff, i tanti protagonisti sulla scena e l'intero pubblico di Lega Pro a livello locale e nazionale, non si scordano con il sonno che dalla domenica del calcio apre la porta al lunedì. Sono segni concreti e tangibili destinati a restare, immagini stampate nella memoria, esperienze regalate ai più giovani, consapevolezze donate a tutti noi che strada ne abbiamo fatta e altra ancora ne abbiamo da fare”.

Udassi chiude così la sua risposta: “E mentre sul campo una rete al 95' negava tra punti alla nostra classifica strozzando l'urlo in gola al nostro stadio, proprio il nostro stadio ha dato forma ad uno spettacolo che non può non fare innamorare di questo fantastico sport che è il gioco del pallone. Sassari ha riabbracciato la sua Torres: era il primo e primario obiettivo, lo abbiamo raggiunto”.

