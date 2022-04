Fine settimana europeo per le due sarde di basket in carrozzina. Il Gsd Porto Torres è in Germania, ad Hannover, per disputare il girone della Eurocup 1, la seconda competizione per club come importanza dopo la Coppa dei Campioni. La formazione allenata da Claudio Mura giocherà venerdì alle 13.30 contro i francesi del Toulouse.

Le altre avversarie del girone sono i padroni di casa dell'Hannover United, BSR ACE Gran Canaria (Spagna), Ilan Ramat Gan (Israele), Interwetten-Coloplast Sitting Bulls (Austria), Beit-Halochem Haifa (Israele) e Pilatus Dragons RCZS (Svizzera).

Il raggruppamento finale dell’Eurocup 2, si svolgerà invece tra Sassari e Sorso, perché l'organizzazione è stata affidata alla Dinamo Lab.

Si parte venerdì alle 11 col match contro il Pactum Scyzory Kielce, formazione della Polonia. Sabato sono due le gare per i sassaresi allenati da Massimo Bisin: alle 10 se la vedranno con i francesi de Le Puy en Velay e alle 19 contro l'altra formazione transalpina, il Metz Red Dragon’s. Domenica alle 16 il match contro i turchi del KKTC Wheelchair Basketball Team.

