Dopo la grande stagione segnata dal quarto posto in Promozione per la matricola 𝗣𝗶𝗿𝗿𝗶, la società rossoblù, capeggiata da Luca Pilo, Bobo Mannai e Alessandro Casula, blinda il direttore sportivo Stefano Siddi. «Un segnale di continuità forte», dicono i massimi dirigenti, «considerati i grandi risultati ottenuti nel corso delle cinque stagioni in rossoblù, in cui il club pirrese è arrivato anche a sfiorare nella stagione appena terminata i playoff di Promozione».

Siddi era arrivato a Pirri e al Pirri nella stagione 2019/2020 centrando subito la vittoria del campionato di Seconda categoria. Il 2021/2022 è l’anno della salvezza esaltante in Prima categoria frutto di un girone di ritorno con numeri da capogiro, nel 2022/2023 nuova vittoria con salto in Promozione. Il diesse Siddi non ha perso tempo blindando subito il tecnico Paolo Busanca ed il vice Marco Cogotti.

«Ringrazio la società per la fiducia che nutre nei miei confronti», dice Siddi, «non ho mai messo in dubbio la mia permanenza a Pirri, è motivo di orgoglio questo rinnovo a meno di ventiquattr’ore dal termine dell’ultima gara di campionato, sono contentissimo di iniziare il mio sesto anno calcistico in questo club e darò tutto me stesso come fatto finora per portare sempre più in alto i colori rossoblù».

