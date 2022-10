Continua l’ascesa del pilota di Assemini, Lorenzo Cossu. Il diciassettenne, fresco vincitore del titolo italiano nella Gt Cup-Am del Campionato Italiano Gt Endurance Aci Sport, nel 2023 disputerà la serie europea Ultimate Cup Series e lo farà a bordo di una Ferrari della Ravetto e Ruberti, la stessa scuderia con cui due settimane fa si era aggiudicato il titolo italiano. Stavolta, però, utilizzerà una Gt3, ancora più estrema e prestante della 488 Challenge usata nella stagione appena conclusa.

La serie. Il calendario provvisorio della serie continentale prevede sei prove, quattro delle quali in Francia. Si partirà il 24-26 marzo a Le Castellet e a seguire si correrà sul Circuito di Navarra (Spagna, 27-30 aprile), all’Hockenheimring (Germania, 26-28 maggio) e negli impianti francesi di Mirecourt (1-3 settembre), Magny-Cours (6-7 ottobre) e Paul Ricard (10-12 novembre).

Il commento. “Correrò ancora per la Ravetto e Ruberti, dopo Monza mi hanno proposto di disputare questa serie europea, in cui la Sr&r ha già debuttato quest’anno, e userò la Ferrari Gt3, quindi compirò un doppio passo avanti”, ha sottolineato Lorenzo Cossu. “Sono contento per la fiducia che mi è stata data da Ravetto e Ruberti dopo la vittoria del campionato italiano Gt, e lieto di proseguire la mia avventura nel mondo del motorsport con una scuderia che mi ha accolto a braccia aperte e mi ha permesso di crescere come pilota e come persona. Per me si tratta di un’occasione importantissima, avrò la possibilità di guardare oltre l’Italia, in Europa”.

Un’opportunità che arriva dopo il titolo di classe vinto nella stagione d’esordio nel Campionato Gt che, dopo i trascorsi in Formula Predators e nel karting, lo porterà fino a Maranello per la serata di gala in cui riceverà il meritato premio. “Stavo attendendo il termine della stagione per fare un bilancio, e capire se alla squadra fossi piaciuto. Questa offerta ne è stata la conferma e ho accettato subito perché sono orgoglioso di far parte di questa scuderia. Sono soddisfatto del mio rendimento, al netto di qualche errore e dei pochi test, credo di aver fatto un buon lavoro”.

Lorenzo Cossu ha già “studiato” la sua nuova Ferrari, anche se per ora solo sulla carta. “Benché abbia 70 cavalli in meno della 488 Challenge, la Gt3 pesa cento chili in meno ed è molto più prestante. A Monza, ad esempio, tra le due c’è una differenza di 3-4 secondi a giro. Non l’ho ancora provata, ma se avrò degli sponsor che mi sosterranno, programmeremo i primi test già a novembre e dicembre”.

