Il 6 agosto nel ring di Stintino l'assalto al titolo italiano professionisti dei pesi Gallo è sfumato per un soffio, contro l'esperto pugile campano Vincenzo Picardi, detentore della corona. Ma ora pugile sassarese Cristian Zara, 24 anni, 8 match, 7 vittorie e 1 sconfitta, ha ricaricato le pile ed è pronto al rientro. Deciso a riscattare la delusione subita e riassaporare la gioia della vittoria. Il 25 febbraio a Vicenza il bravo gallo sassarese rientrerà sicuramente sul ring, in un incontro sottoclou del titolo dell'Unione Europea tra l'italiano Luca Rigoldi e il francese Hugo Legros. L'avversario di Zara è ancora da nominare, ma l'organizzatore della riunione Mario Loreni (manager di Zara) è al lavoro anche per questo. Cristian Zara (Boxe Torres Mario Muretti) ha ricominciato ad allenarsi da settembre.

A dicembre è diventato padre della bellissima Serena. “Anche per questo il mio pugile è più determinato che mai”, afferma il suo preparatore Maurizio Muretti, “l'incontro perso con Picardi servirà d'esperienza. Spero che Cristian abbia un'altra chance per il titolo dei Gallo. Ma ora bisogna pensare a vincere l'incontro. Nel pugilato contano i fatti e non le chiacchiere”.

