Nel campionato di Promozione, girone C, al “Signora Chiara” di Calangianus finisce tre a tre l’anticipo tra i giallorossi, già promossi in Eccellenza, e il Luogosanto. È stato il giorno della festa per gli uomini di Rusani ritornati dopo quattro stagioni nel massimo campionato regionale. Per la squadra di casa a segno Bertolino, Sambiagio e Lollia. Per la formazione ospite: Secchi, De Santis e Fossati. Buona stagione anche per il Luogosanto che chiude con 37 punti.

Nel girone B, il Samugheo si aggiudica (12-3) l’anticipo contro il Seulo. Entrambe le squadre sono retrocesse in Prima categoria.

