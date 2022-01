Il Muravera scalpita per il ritorno in campo. Salvo sorprese, dovrebbe essere finalmente possibile domenica prossima. In programma il derby, in trasferta, contro l’Atletico Uri, valido per la prima giornata di ritorno. La squadra di Francesco Loi non disputa una partita dal 22 dicembre scorso. “Purtroppo non giochiamo da oltre un mese”, dice Loi. “In questo periodo la squadra si è allenata bene. Abbiamo recuperato qualche infortunato. Alla ripresa i ragazzi dovranno farsi trovare pronti. Servirà grande spirito di sacrificio e sarà importante reggere la pressione dei momenti difficili”.

Con l’Uri non sarà semplice. I giallorossi hanno perso le ultime quattro gare e lotteranno col coltello tra i denti. “Non ci sono partite facili”, chiude Loi. “Questo è un torneo molto impegnativo. Il livello si è alzato rispetto alle precedenti stagioni”.

