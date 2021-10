Troppo forte la capolista Giugliano anche per il Muravera, rientrato a casa a mani vuote. I campani hanno vinto 2-0. Per loro si è trattata della sesta vittoria su altrettante gare, una squadra che appare imbattibile: non ha subito neppure una rete. La squadra di Francesco Loi è andata subito sotto, ha cercato di reagire ad inizio ripresa, in virtù dei cambi apportati, ma poi ha subito la seconda rete e non c’è stata più partita. I gialloblù sono scivolati dalla terza alla quarta posizione che condividono con Afragolese e Team Nuova Florida. Nel prossimo impegno Nurchi e compagni affronteranno l’Ostia Mare. L’obiettivo sarà quello di vincere per cancellare subito la sconfitta col Giugliano che comunque poteva starci.

