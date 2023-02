Quattro punti di distacco dalla quintultima posizione (che fa giocare in casa il ritorno dei playout) e sei dalla zona salvezza, ma rispetto alle squadre che lo precedono il Monastir ha il vantaggio che non dovrà fermarsi per il turno di riposo.

La vittoria di domenica scorsa per 4-2 sul Lanusei, prima delle salve, ha permesso alla formazione guidata da Tonio Madau di rilanciarsi nella corsa per rimanere in Eccellenza, sfruttando il riposo dell'Arbus e scavalcandolo riprendendosi il quartultimo posto. Un successo che ha dato fiducia in vista della trasferta di domani con la Ferrini (all'andata prima vittoria stagionale, 2-1 allo scadere, a Cagliari si è già giocato in Coppa Italia 2-2 il 31 agosto), posticipata di un'ora: inizierà alle 16 anziché alle 15. «La partita col Lanusei era fondamentale per tutto, perché arrivavamo da tre sconfitte consecutive», segnala l'allenatore. «La condizione di classifica ci ha portati ad avere paura: dobbiamo migliorare di testa, ma l'importante è essere lì e cercare di prenderci almeno i playout».

In ripresa. Per diverse giornate ultimo e per gran parte della stagione in zona retrocessione diretta, il Monastir ha cambiato marcia dalla seconda metà di novembre.

Questo grazie a diversi acquisti a campionato in corso (fra cui il portiere Enrico Galasso, ex della partita di domani in quanto arrivato a dicembre proprio dalla Ferrini) e al fatto di avere il miglior attacco della zona bassa della classifica, con 40 gol segnati.

«Adesso abbiamo tre partite in una settimana, con la Ferrini sarà difficilissima ma speriamo bene», il commento di Madau che va anche oltre il match di domani: mercoledì prossimo turno infrasettimanale in casa in un altro scontro diretto, con la Villacidrese, poi domenica 5 marzo la trasferta a Ghilarza.

