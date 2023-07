Arriva un altro pezzo da novanta del calcio sardo al Monastir: Alessandro Masia, che sarà uno dei tanti elementi di spicco dei biancoblù capaci di soffiarlo a diverse formazioni di categorie superiori.

Nell'ultima stagione all'Atletico Uri, vanta esperienze di rilievo soprattutto in Serie D dove negli ultimi anni, oltre ai giallorossi di Massimiliano Paba, il fantasista classe '95 ha vestito anche le maglie di Muravera (2020-2021) e Lanusei (2021-2022) come squadre sarde. La sua carriera, cominciata nelle giovanili del Cagliari, ha avuto anche diversi passaggi fuori dall'Isola con la Serie C a Grosseto, Melfi e Tuttocuoio. «Sono entusiasta di far parte del Monastir, l’obiettivo della società è ambizioso e se ho rifiutato le tante richieste di squadre militanti in Serie D è perché credo in questo progetto», le parole di Masia appena dopo la firma. «Ci portiamo a casa il sogno di tante realtà dilettantistiche e non, sono felice per la società e per la comunità monastirese che sempre ci ha sostenuto», aggiunge il presidente Marco Carboni.

Rosa di rilievo. Masia si inserisce in un reparto offensivo di tutto rilievo, ricco di qualità e talento con il Monastir che ha l'obiettivo di riprendersi subito l'Eccellenza lasciata tre mesi fa. In attacco è di inizio settimana l'altro grande acquisto, quello di Mauro Ragatzu proveniente dal Sant'Elena. Con lui il nuovo direttore sportivo Matteo Zanda ha riportato in biancoblù Federico Anedda e gli esterni Riccardo Arangino e Gianluca Riep, tutti provenienti dal Guspini. A centrocampo i due innesti di spessore sono Alessio D'Agostino (dalla Ferrini) e Gianmarco Paulis (dal Lanusei), con loro i confermati Demetrio Cossu, Nicola Deias e Federico Poddesu. In difesa rientrano Michele Angiargia e Matteo Saias, entrambi con Zanda al Guspini nella passata stagione così come Fabrizio Frau. A inizio settimana ha firmato Federico Bellu proveniente da Lanusei, mentre torna al calcio il laterale Tomaso Arzu dopo aver fatto l'ultima stagione in Serie A di futsal col 360 GG Monastir (con cui si è completata la fusione nelle ultime settimane). In porta, dove Marcello Angheleddu avrà come preparatore Francesco Atzei, confermato Enrico Galasso.

© Riproduzione riservata