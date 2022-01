Per l’Olbia il miglior acquisto del girone di ritorno potrebbe essere Roberto Biancu. Dopo un buon avvio e un periodo di luci e ombre, il centrocampista sassarese, in prestito in Gallura dal Cagliari, si candida a bissare l’exploit della scorsa stagione, quando sbocciò in tutto il suo splendore proprio a gennaio.

Rientro importante. Ne è convinto il presidente Alessandro Marino, che a proposito di Biancu ha speso parole di stima nella prima conferenza stampa del nuovo anno. “Ha fatto 2 gol all’inizio del campionato, nelle gare con Viterbese e Lucchese, poi si è infortunato e ha pagato lo stop, ma non dimentichiamo – ha sottolineato il numero uno dell’Olbia – che l’anno scorso è esploso a gennaio, e tatticamente è importante dal momento che va a prendere il play avversario, e in Serie C, se gli blocchi la fonte di gioco, l’avversario non ha molte altre vie per farti male”.

Modulo con trequartista. Sarà anche per questo, per esaltare le caratteristiche del quasi 22enne (compirà gli anni il 19 gennaio) giocatore cresciuto nella Lanteri Sassari, che nel cambio di modulo adottato per limitare il passivo di reti l’allenatore Max Canzi ha voluto preservare il ruolo del trequartista, interpretato magistralmente da Biancu l’anno scorso nella stagione in cui i bianchi sfiorarono i playoff.

Il mercato ha riaperto il 3 gennaio, di grandi operazioni all’orizzonte non c’è traccia, ma alla ripresa del campionato il 22 gennaio in casa con la Lucchese l’Olbia potrà contare su Biancu, destinato nel 2022 a fare il definitivo salto di qualità.

