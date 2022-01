Il 9-20 del primo quarto si è rivelato decisivo per la sconfitta per 54-62 subita dalla Techfind Selargius per mano del Matelica. L’incontro della 15ª giornata è stato, per le giallonere di coach Roberto Fioretto, la prima gara ufficiale del 2022 dopo il focolaio di Covid che aveva costretto il sodalizio selargino a fermarsi per alcune settimane. Per le marchigiane, invece, è stato il secondo successo in sette giorni su una squadra sarda, vista la vittoria per 60-55 sul Cus Cagliari dello scorso weekend.

La gara. Sul 5-5, dopo appena 2’ di gioco, il Matelica ha preso il controllo, confezionato un parziale di 0-13 (5-18 al 7’) e chiuso la frazione sul 9-20.

Uno strappo che le selargine proveranno a ricucire nel secondo quarto, ma senza andare oltre il -7 (16-23 al 5’). Le due formazioni sono arrivate al giro di boa sul 24-34, un -10 che rimarrà anche alla mezz’ora (38-48) nonostante la Techfind abbia toccato più volte, di nuovo, quel fatidico -7 con Zitkova (29-36 al 2’), Cutrupi (31-38 al 4’) ed El Habbab (38-45 al 7’).

Una reazione che si è fatta ancora più efficace negli ultimi dieci minuti di gioco, quando El Habbab e Cutrupi hanno segnato otto punti a testa e permesso alle giallonere di raggiungere anche il -3 (50-53 al 5’, El Habbab). Tuttavia, gli sforzi del Selargius non sono bastati e il sorpasso non è mai arrivato.

La classifica. La Techfind ha raccolto 12 punti in 11 partite e ha quattro incontri da recuperare. Stesso bottino per il Cus Cagliari, che ha già giocato 14 match ma in questo fine settimana resterà ai box dopo il rinvio della sfida con l’Amatori Savona.

Techfind Selargius 54

Matelica 62

(9-20; 15-14; 14-14; 16-14)

Techfind San Salvatore Selargius: El Habbab 16, Pandori, Cutrupi 14, Ceccarelli 13, Zitkova 8, Vargiu ne, Rosellini 3, Mura, Pinna ne, Valenti ne, Lapa ne. Allenatore Roberto Fioretto.

Halley Thunder Matelica: Gramaccioni 14, Gonzalez 24, Aispurua 7, Michelini, Pallotta, Stronati, Albanelli 8, Ardito 5, Zamparini 4, Franciolini, Offor. Allenatore Orazio Cotugno.

© Riproduzione riservata