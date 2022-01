Riparte domani, dalla seconda giornata di andata, il campionato di Eccellenza. Fischio di inizio alle 15 su tutti i campi. Si giocheranno però soltanto cinque dei nove incontri inizialmente in programma. La partita di cartello è quella tra Ossese e la capolista Ferrini Cagliari. Tra le due formazioni undici punti di distacco ma i bianconeri hanno una gara da recuperare. Pattacchiola e compagni cercheranno di ridurre il gap. La Ferrini vuole ritrovare il successo dopo le battute d’arresto con Nuorese e Ilva. Il Budoni riceve il Sant’Elena che negli ultimi incontri ha perso terreno dalle posizioni alte.

Il Monastir di Nicola Manunza ospita l’ostico Porto Rotondo. Ad Arbus arriva il Ghilarza. Sfida delicatissima in chiave salvezza Asseminese-Li Punti.

I rinvii. Rinviate, causa covid, Bosa-Ilvamaddalena, Nuorese-Taloro, Villacidrese-Castiadas e, ieri sera, Guspini-Idolo.

Villacidrese contrariata. Intanto il presidente della Villacidrese, Matteo Marrocu ha scritto sul sito ufficiale una nota al Castiadas, in quanto contrariato per il rinvio. Ecco alcuni punti: “Sono stato preavvisato, dopo miei solleciti di informazioni alle 11.30 di venerdì. Il motivo del rinvio? Tre fuori quota positivi al Covid nel gruppo squadra. Il Castiadas ha permesso in fase transitoria di giocare una gara con dei soli ragazzi Under presi letteralmente a pallate per 11 reti a zero. Questo non è più un campionato valido con tale condotta. Quei ragazzi che sono stati giustamente lodati e considerati come eroi non sarebbero neanche degni di sostituire tre fuori quota del nuovo gruppo squadra? La mia società ha 4 positivi al Covid e domenica avrebbe giocato regolarmente. Il rinvio, mi sembra irrispettoso di tutti. Se tutti guardiamo solo il nostro orto distruggiamo il movimento. Fare sport in questa maniera non identifica i nostri valori”.

La replica. La società biancoverde: “Abbiamo agito nel rispetto del regolamento e del protocollo. La richiesta di rinvio è stata trasmessa alle 16.30 di giovedì. Non avrebbe potuto giocare neanche la Juniores in quanto ci sono sei positivi e il resto dei ragazzi sono in quarantena. Come altre società hanno chiesto il rinvio, l’abbiamo fatto pure noi. A noi l’ha chiesto pure il Bosa nel precedente turno. Non capisco questa polemica. Ricordiamo che abbiamo anche pagato con 3 punti di penalizzazione per colpe anche non nostre”.

