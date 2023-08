Il maddalenino Sandro Acciaro, 63 anni, è il nuovo allenatore dell'Arzachena. Ex centravanti di valore, ha guidato per tantissime stagioni l'Ilva dalla panchina, timoniere inoltre della promozione dei Leoni in serie D due stagioni fa.

Tecnico esperto, sa lavorare molto bene con i giovani. Anche a lui, dopo la mancata iscrizione in serie D ad opera della vecchia dirigenza, spetterà il compito di risollevare il morale dell'ambiente calcistico arzachenese, abituato ad alti livelli e che ha addirittura conosciuto la serie C.

Compito che spetterà pure alla nuova società e al nuovo presidente Cecco Carta, uno dei più forti giocatori arzachenesi di sempre, mezza punta estrosa, dal tiro e calci piazzati al fulmicotone. La Federazione deciderà lunedì prossimo sulla categoria in cui militerà la squadra.



