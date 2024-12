Nel campionato di seconda categoria Girone H è sempre il Lauras a primeggiare con numeri che parlano da soli: con l'ultimo successo ottenuto a Golfo Aranci, sono sinora 9 le vittorie, accompagnate da 3 pareggi, per un totale di 30 punti, e senza alcuna sconfitta, nonché la miglior difesa e l'attacco più prolifico. A ciò va aggiunto che i bianconeri, nel precedente campionato di terza, che li ha portati a quello superiore, hanno giganteggiato, dando vita ad un autentico percorso netto.

La risultanza di questo exploit non ha bisogno di calcoli astrusi: è di un anno, e più o meno tre mesi, il periodo in cui la parola sconfitta è stata bandita. A tener testa alla "fuoriserie" gallurese sono rimaste sostanzialmente in due: lo Sporting Paduledda a -2, vittorioso sul Porto Rotondo, con tanto di sorpasso sul Porto Cervo, fermo a quota 26 per via del turno di riposo. Attardato di 4 punti , rispetto a quest'ultimo c'è il Palau, reduce dal pari esterno con l'Andrea Doria.

E sono proprio i sedinesi con 17 punti, a chiudere il quintetto delle battistrada. Un altro troncone di 5 squadre lo ritroviamo a centro classifica, ne fanno parte: il Funtanaliras di Monti con 15 che in casa si è aggiudicato il derby col Berchidda. Un punto sotto c'è oltre all'Ala, che recupererà la sua gara in quel di Santa Teresa Gallura a fine mese, anche il Golfo Aranci, caduto in casa nel confronto con la capolista.

Con 13 punti il duo Olbiese formato da Tavolara e Porto Rotondo: la prima si è imposta tra le mura amche sul Trinità, mentre l' Academy Porto Rotondo è stata battuta dalla vicecapolista. Chiudono la classica nell' ordine: il Codaruina (12), vittorioso sull'Atletico Castelsardo, con un punto in meno il Trinità che ha perso col Tavolara, ma anche il Santa Teresa Gallura , che come già detto recupererà la gara che lo opporrà all'Alà il prossimo 29 Dicembre. Al penultimo posto i Castellanesi con 9 punti , e sul ultimo gradino il Berchidda, a cui è d'obbligo l'augurio, proittandoci al nuovo anno, di riuscire quantomeno a cancellare lo zero dalla sua classifica.

© Riproduzione riservata