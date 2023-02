Resta accesissima la lotta per il primo posto nel campionato di Eccellenza. Mancano ancora nove giornate al termine dei giochi e Budoni e Latte Dolce sono divise da due punti. Hanno fatto il vuoto alternandosi in prima posizione.

Ora è avanti la squadra di Raffaele Cerbone dopo il sorpasso nello scontro diretto, non privo di polemiche. Il Budoni domenica scorsa ha battuto il Taloro Gavoi mentre il Latte Dolce ha avuto la meglio sulla Villacidrese. «Non era facile dopo quello che è successo la settimana precedente a Budoni», dice l’allenatore del Latte Dolce, Mauro Giorico. «Ho fatto subito i complimenti ai ragazzi. Non molliamo. Crediamo nella vittoria finale».

Mercoledì il Budoni giocherà sul campo dell’Insieme Formia la gara di ritorno del primo turno della fase nazione di Coppa Italia dilettanti. Dovrà difendere l’uno a zero dell’andata.

Continua l’ottimo momento del Ghilarza che, con la vittoria contro la Ferrini, insedia la terza posizione occupata dal San Teodoro, bloccato sabato dal Calangianus.

In coda vittorie preziose per Monastir e Nuorese. In difficoltà Lanusei e Sant’Elena.

