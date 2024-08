Coi suoi 23 anni sarà il più "anziano" del centrocampo biancoceleste. Il Latte Dolce ha ingaggiato mario Corcione, avellinese, classe 2001.

Il nuovo giocatore a disposizione del tecnico Setti è cresciuto nelle giovanili di Benevento e Avellino. Nel settembre del 2019 esordisce in Serie D con la Nocerina e nella stagione 19/20 disputa 20 partite, in un'annata interrotta in corso d’opera a causa per la pandemia da Coronavirus. Nelle stagioni successive veste rispettivamente le maglie di Vastese, Castelfidardo, Troina, mentre negli ultimi due anni è protagonista di due campionati di Serie D con il Termoli.

Mario Corcione ha dichiarato: “Arrivo al Sassari Calcio Latte Dolce con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi richiesti dalla società cercando di aiutare il più possibile la squadra in tutte le partite. Siamo un gruppo giovane, ma dobbiamo tutti navigare verso la stessa direzione cercando di fare del nostro meglio per raggiungere il prima possibile la salvezza. Ora ci aspetta una doppia sfida contro il Costa Orientale Sarda e proveremo a portare a casa il passaggio del turno in Coppa Italia e i 3 punti in campionato”.

