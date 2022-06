Per trovare l'intesa è bastata la stima reciproca e il progetto che rimette al centro la valorizzazione dei giovani. Mauro Giorico resta sulla panchina del Latte Dolce per la stagione prossima. A prescindere da quale sarà il campionato, visto che sono minime le possibilità di un ripescaggio in serie D.

Il tecnico algherese è stato chiamato a dieci giornate dal termine per provare a evitare la retrocessione della squadra biancoceleste. Gli 11 punti non sono stati sufficienti per un Latte Dolce che ha pagato carissime le sette reti incassate in altrettante partite nei minuti finali o addirittura nel recupero.

Nonostante l'epilogo, la società sassarese ha voluto proseguire l'attività con l'esperto allenatore che ha guidato anche Torres, Alghero e Olbia.

Il presidente del club sassarese Roberto Fresu commenta: “L'allenatore algherese ha avuto modo di conoscere il nostro ambiente e ha deciso di sposare il nostro progetto futuro che passa dalla valorizzazione dei giovani al completamento della struttura, dove auspichiamo di tornare a giocare a breve. Siamo contenti che mister Giorico abbia accettato la nostra proposta, sia se dovessimo giocare in Eccellenza o in serie D. Con lui possiamo aprire un ciclo e non necessariamente i cicli devono avere una scadenza prestabilita quando le persone trovano l'intesa e un comune denominatore di sviluppo del progetto”.

