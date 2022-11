Sei pareggi su nove hanno caratterizzato la quattordicesima giornata di Eccellenza. Fra le tre vittorie, però, quelle che hanno definito la testa della classifica: il Latte Dolce è agevolmente passato a Monastir e ha staccato il Budoni, sconfitto nel derby a San Teodoro sabato.

Prima da sola. Dopo aver condiviso per tre giornate la vetta col Budoni il Latte Dolce se l'è ripresa in solitaria. Il 2-5 a Monastir conferma i numeri da record della squadra di Mauro Giorico: 31 punti su 39 disponibili (ha già fatto il turno di riposo), unica imbattuta con 9 vittorie e 4 pareggi (le altre hanno tutte perso almeno tre volte) e di gran lunga il miglior attacco del campionato (32 gol, le seconde sono appena a 22). Ancora una goleada per i sassaresi, con le doppiette di capitan Marco Cabeccia e Alessandro Celin per il successo più largo della stagione: è la terza volta che il Latte Dolce segna almeno quattro reti, le altre a Ferrini (1-4) e Budoni (4-0). Proprio i galluresi, sconfitti 1-0 in anticipo nel derby a San Teodoro, confermano le loro difficoltà in trasferta (hanno perso tre volte, mentre in casa sono a punteggio pieno) e ora hanno l'Ossese a -2 dopo il pari dei bianconeri a Villacidro. In testa non ne ha approfittato il Ghilarza, bloccato sull'1-1 dal Li Punti penultimo e ora a -8 dalla capolista.

Poco movimento in coda. Nella zona bassa della classifica non vince nessuna, perché l'altra partita non finita pari è lo 0-1 del Taloro Gavoi a Iglesias. Continua la serie nera della Ferrini, arrivata alla nona giornata senza trovare il successo (5 pareggi e 4 sconfitte, ieri 1-1 in casa col Calangianus): la squadra di Sebastiano Pinna, alle prese con numerosi infortunati, non festeggia da due mesi, 3-1 al Sant'Elena il 18 settembre. Dopo il 2-2 con la Tharros la Nuorese, terzultima, ha visto le dimissioni del presidente Maurizio Soddu, muove la classifica anche l'Arbus (quartultimo a +1 sui verdazzurri) pareggiando a Carbonia. Chiude la graduatoria il Monastir, a 5 punti e ben 38 gol subiti, ma sulla squadra di Tonio Madau pesano le tantissime assenze: ieri ben nove tra infortunati, squalificati e Thiago Moio Pace allontanato per motivi disciplinari, ha debuttato l'ultimo arrivato Hamza Laghrib ma sono attesi diversi movimenti nel mercato di dicembre.

