Ripartirà il 18 agosto la preparazione del Lanteri, in vista del prossimo campionato di Promozione, girone C. Sassaresi vecchi e nuovi si ritroveranno nello splendido impianto di via Torralba, ubicato nello storico quartiere di Monte Rosello. Importanti sinora le novità. Per l'attacco, dopo la cessione di Victory Igene, ingaggiato dal Sennori l'esperto Andrea Usai, 36 anni e da quasi sempre in doppia cifra nei tanti campionati disputati. Puntella il centrocampo Daniele Delogu, 35 anni, prelevato dall'Usinese. Dal Thiesi arriva il portiere Andrea Cossu, 27 anni. Mentre dal Cus Sassari è stato ingaggiato il promettente centrocampista Simone Caggiari, 22 anni. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori acquisti, che andranno ad integrarsi con i calciatori del nucleo storico, quasi tutti riconfermati, che hanno garantito un notevole rendimento nelle stagioni passate."Il nostro obbiettivo è migliorarci ancora - afferma il tecnico Giuliano Robbi, all'ennesima annata in panchina con i sassaresi -. Tenteremo di fare un campionato di vertice. Non sarà facile, anche perché molte compagini si stanno rafforzando. Ma ritengo la nostra rosa all'altezza di un grande campionato". Concetto condiviso dal presidente Giacomo Addis."La squadra si è rafforzata ed offre garanzie - afferma -. I nuovi arrivi ci garantiranno un ulteriore salto di qualità rispetto alle già ottime annate scorse. Per cui i presupposti per migliorarci ci sono tutti. Poi, come sempre, sarà il campo a parlare".



© Riproduzione riservata