Gruppo giovane e solido. Determinato, forte di quella passione autentica per il calcio che sta alla base di ogni sfida. Il La Palma Monteurpinu, dopo la salvezza ottenuta con due giornate di anticipo nel campionato di Promozione, guarda con fiducia al nuovo campionato. Il 2023 sarà per i bianco-azzurri del tecnico Igor Piro il sessantesimo anno dalla fondazione e il desiderio di mettersi alla prova aumenta giorno dopo giorno. Delle 26 partite giocate, 10 sono state vinte, il punteggio complessivo è stato di 33 punti. Ma dietro questi dati si nasconde un impegno giornaliero su cui costruire il futuro di una squadra che della caparbietà e della spensieratezza ha fatto virtù.

Igor Piro traccia il bilancio di un anno più che dignitoso e lo fa con quella maturità di chi è nel mondo del calcio da una vita: poche chiacchiere, tanto entusiasmo e la consapevolezza che il duro lavoro è la via da perseguire per superare i propri limiti. “Lo scorso campionato è stato un piccolo, grande, miracolo’’, racconta, “non sapevamo nemmeno se ci saremmo iscritti. Abbiamo iniziato la preparazione più tardi del previsto ma non ci siamo persi d’animo e con i mezzi a nostra disposizione siamo riusciti a cominciare il nostro percorso’’. Un percorso che si è nutrito di supporti importanti. “Vari tra i nostri fuori quota che hanno esordito venivano dall’Atletico Calcio con cui a breve ci sarà la fusione’’, aggiunge Piro. “Fondamentale è stata la vicinanza del nostro presidente Gianni Cornacchia, di Giorgio Demuro, del vicepresidente Ignazio Ledda e di Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale, che ci è stato vicino in ogni nostra esigenza dandoci una mano fondamentale’’.

Sono stati vari i ragazzi che si sono messi in mostra: su tutti Tommaso Piro, figlio d’arte che da agosto comincerà la sua avventura negli Allievi del Cagliari Calcio, centrocampista centrale di appena 16 anni che ha mostrato una maturità e una capacità di tenuta da veterano. “Hanno disputato un ottimo campionato anche Nicolò Perra’’, prosegue Piro, “il nostro capitano Gigi Piras che in difesa è una certezza, il centrocampista Silvio Puddu, così come Daniel Zara giocatore di grande esperienza’’. Gli obiettivi sono tanti, guidati da un filo comune: fare crescere i giovani. “Scommettere sui giovani è la nostra filosofia’’, conclude Piro. “Dopo Ferragosto cominceremo la preparazione. Puntiamo a migliorare il nono posto dell’anno scorso: non siamo qui per piangerci addosso ma per dare il meglio di noi, traendo insegnamenti preziosi da ogni partita’’.

