Il Guspini si prepara per la ripresa del campionato. Domenica ospita l’Idolo per quello che si annuncia un delicatissimo scontro salvezza. Il presidente Stefano Serpi, dopo tre stagioni, ha richiamato in panchina Marco Piras che nella stagione 2017/2018, subentrando anche in quell'occasione a campionato in corso, aveva salvato la squadra e, in quella successiva, ottenuto un prestigioso quinto posto. I biancorossi vogliono riassaporare il gusto della vittoria che manca dal 2 ottobre 2021 (1-0 nel derby contro l’Arbus).

L’allenatore. “Ho preso in mano una squadra in condizione disperata”, dice Piras, “costruita senza criterio. C’è tanto da lavorare sotto gli aspetti mentale, fisico e tattico. Contro l’Idolo mi aspetto una partita difficile come lo saranno tutte”. Contro la formazione di Arzana, sarà disponibile il neo acquisto Adama Coulibaly, ex Muravera. Mercoledì prossimo dovrebbe arrivare l’argentino Sebastian Malandra.

