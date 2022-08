E' sempre grande beach tennis a Torregrande. In concomitanza al torneo Itf Bt 100 Eolo Beach Contest Proxienergy 2022 si sono svolti anche i tornei Fit di Quarta Categoria e Open “Al Naturale” di doppio maschile, femminile e misto.

Nei Quarta, successi nel maschile per Somaroli/Mercenaro (9-6 su Vidili/Pieretti), nel femminile per Pisanu/Puddu (9-8, con tiebreak a 4, su Cerusico/Mudu) e nel misto per Mercenaro/Carboni (9-6 su Vidili/Cabras). Nella categoria Open, le vittorie sono andate a Carboni/Frau (9-6 su Montanari/Brasini) nel maschile, a Grandi/Olla (9-3 su Scano/Mussetti) nel femminile e a Ponti/Giusti (9-5 su Tommasoni/Grandi) nel misto.

In campo anche gli Under 14, con Congera/Ponti che hanno vinto il doppio maschile (9-8, con tiebreak a 2, su Russo/Cazzaniga) e Villecco/Picci il femminile (9-5 su Pinna/Cuozzo).

