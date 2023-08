Il grande basket 3 contro 3 sbarca per la prima volta in Sardegna con il Fiba Playground Festival Lite Quest, prestigioso torneo internazionale che annovera alcuni tra i migliori specialisti mondiali della disciplina che ha fatto il suo esordio olimpico nell'ultima rassegna di Tokyo.

Sabato 26 e domenica 27 agosto, a partire dalle 16, gli impianti della Polisportiva Esperia, a Cagliari, saranno animati da oltre 60 atleti suddivisi in 16 squadre, pronti a darsi battaglia per ottenere un pass in vista del Challenger iridato che si disputerà a Spalato, in Croazia.

L'organizzazione porta la firma della Playground Events di San Sperate, associazione attiva da 12 anni e considerata pioniera nella diffusione dello Streetball nell'Isola, capace di dar vita a un movimento che conta ormai diverse centinaia di praticanti in tutta la Regione.

Dopo tanta fatica, nei mesi scorsi è arrivata la gratificazione più grande: ottenere dalla Fiba (la Federazione del basket internazionale) l'incarico di organizzare una tappa del circuito internazionale.

Soddisfatto Alberto Collu, presidente della Playground Events: «Abbiamo voluto portare questo importante appuntamento a Cagliari, il nostro Capoluogo. Vedremo all'opera atleti di fama internazionale, e non solo: l'occasione sarà propizia anche per permettere ai nostri atleti di misurarsi con i professionisti del 3x3. Al torneo prenderanno parte formazioni provenienti da Lettonia, Serbia, Polonia, Stati Uniti e tante altre nazioni. Ci saranno giocatori inseriti nella Top 100 del ranking mondiale, e altri che invece hanno preso parte alle ultime Olimpiadi. Si tratta di un appuntamento importante per l'intero movimento italiano, organizzato grazie al sostegno delle istituzioni cittadine e dei nostri numerosi partner privati».

