Il grande basket femminile torna a Cagliari, con la seconda edizione del "Torneo Internazionale Sa Duchessa", in programma domenica 10 e lunedì 11 settembre al PalaCus di via Is Mirrionis.

In campo la Dinamo Women di Antonello Restivo, alle prese con la quarta stagione consecutiva in Serie A, le campionesse d'Italia uscenti della Famila Wuber Schio, la Rmb Brixia (retrocessa al termine dell'ultimo torneo ma ancora iscritta alla massima serie grazie all'acquisizione del titolo sportivo di Costa Masnaga) e la compagine ungherese del Dvtk Miskolc, che a fine mese sarà impegnata nel turno preliminare di Eurolega contro le London Lions.

A scendere in campo per prime, alle 17 di domenica 10 settembre, saranno Schio e Brixia. A seguire (19.15) spazio a Dinamo Sassari e Miskolc. Lunedì 11 (ore 18 e 20.15) sono invece in programma le due finali.

Le sassaresi potranno dunque saggiare la loro condizione prima di volare a Ragusa (15 e 16 settembre) per il Memorial Passalaqua. Dopo di che ci sarà lo start degli impegni ufficiali: venerdì 22, a Pordenone, è fissata la semifinale di Supercoppa contro Schio, mentre domenica 1° ottobre arriverà il debutto in campionato al cospetto della Magnolia Campobasso.

