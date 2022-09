Sciolte le ultime riserve per la società che ha sede nel comune del Parteolla: l’iscrizione per il prossimo campionato di terza categoria è confermata. E’ infatti dal gradino più basso che riparte a Dolianova la voglia di campionato ufficiale FIGC

I giovani. La società del patron Giuseppe Tatti è già attiva nel settore giovanile e scolastico da anni, sono oltre 200 i giovani che frequentano dai primi calci sino alla juniores. La svolta è arrivata con la decisione di avviare un nuovo progetto proprio per il rilancio dei giovani, la squadra potrà contare su una rosa di qualità e sostanza ma anche sugli stessi giovani del vivaio.

Il programma. L'ambizione è quella di creare una struttura ben organizzata in grado di valutare calciatori, offrendo una formazione di qualità in tutte le categoria senza particolari pretese sul piano dei risultati sportivi, ma con l'obiettivo minimo del raggiungimento di uno sviluppo globale, armonico e progressivo, sia sul piano calcistico che su quello umano della cantera.

I tecnici. Per raggiungere l’obiettivo la società, che può contare su una rinnovata ed allargata struttura dirigenziale, affiderà la guida della prima squadra a Renato Mura, con pregresse esperienze alla nguida di Andreana e Donori. La categoria juniores sarà guidata da Marco Pisu e i giovanissimi da Costante Sacceddu, entrambi possono contare su una pluriennale esperienza nel calcio giovanile e dilettantistico sardo. Faranno parte dello staff anche Elisabetta Secci (ex calciatrice di serie A), a lei la guida degli esordienti, Fabrizio Vacca seguirà i pulcini del secondo anno mentre Simone Orgiano i pulcini del primo anno, infine Giuseppe Meloni allenerà i piccoli amici. Tra i tecnici inseriti nello staff anche i collaboratori Antonello Meloni (portieri), Filippo Murgia, Pierpaolo Argiolas, Alain Enas e Giulio Milia. Alla guida dei primi calci ci sarà il giovane Mirco Mannai (UEFA C) al quale spetterà anche il compito di coordinare le attività di tutto il settore giovanile di base.

