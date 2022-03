La quinta giornata di ritorno dei campionati di tennistavolo è anche la terzultima, significa che parte la volata finale, dove ogni errore si paga.

A1 MASCHILE. Sabato c’è il derby Norbello-Marcozzi, che non è mai una partita qualsiasi. Alla Palestra Comunale si inizia alle 18 e si annuncia un match da brividi. La Marcozzi ha già la certezza dei playoff e gioca per mantenere il terzo posto. Il Norbello, dopo gli ultimi risultati favorevoli si è rimesso in corsa per puntare ai playout salvezza, abbandonando le ultime due posizioni che decretano la retrocessione senza appello. Due grandi ex in campo il cubano Campos, ora alla Marcozzi, il portoghese Diogo Carvalho che veste la maglia del Norbello. Ultimo derby esattamente dodoci mesi fa, vinse la Marcozzi 4-1.

A1 FEMMINILE. Riprende la corsa ai playoff per Quattro Mori e Norbello che giocano entrambe in casa. Al Palatennistavolo si fa difficile per il Quattro Mori, arriva la capolista Castelgoffredo.

Per nulla agevole il compito del Norbello, che ospita la Bagnolese, seconda in classifica. Quattro Mori occupa la quarta posizione con due punti di vantaggio sul Norbello.

A2 MASCHILE. Rinviata al 26 marzo la trasferta del TT Sassari a Enna, contro l’Ausonia ultima in classifica. Sassaresi secondi dopo quattro vittorie di fila. Domenica gioca la Marcozzi a Torre del Greco contro la penultima in classifica.

A2 FEMMINILE. Ultimo concentramento della prima fase. Le due formazioni del Muravera sono impegnate a Verzuolo. La squadra “B” vede da vicino i playoff.

I due team del Norbello giocano a Cernusco sul Naviglio e Reggio Calabria, mentre il Quattro Mori viaggia in provincia di Verona, a Colognola ai Colli.

