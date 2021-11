Il derby femminile di tennistavolo lo vince il Norbello. Perdono Marcozzi e Norbello nel torneo maschile, prima sconfitta per il TT Sassari. L’altra vincente è la Marcozzi “B” in serie A2.

A1 FEMMINILE. Il Norbello ha battuto il Quattro Mori 4-1 e resta al terzo posto in classifica. Si cambia nel Norbello, tornano la polacca Sikorska e Giulia Cavalli. Nel Quattro Mori, con alcune giocatrici impegnate agli europei under 21, esordisce l’olandese De Hoop. E subito la nuova coppia del Norbello si fa sentire, con Sikorska, 3-0 su Ferciug, e Cavalli 3-2 dopo un testa a finale con De Hoop. Clapa riapre la partita, 3-1 su Nagy, ma chi ha aperto il match lo chiude definitivamente. Cavalli non fa sconti a Ferciug, Sikorska batte in rimonta non senza patemi la rumena Clapa.

A1 MASCHILE. Stavolta l’Apuania campione d’Italia ha dovuto sudare sette camicie, e la Marcozzi esce dal campo tra gli applausi ma a mani vuote. Sconfitta 4-2 era avanti 2-1 grazie agli acuti di Ivonin, quando ha battuto l’asso slovacco Pistej, e Campos che ha regolato Mutti. In mezzo la sconfitta di Amato, battuto dal numero uno d’Italia Bobocica. La reazione toscana è iniziata con Pistej, 3-0 su Amato, a seguire prima Ivonin infine Campos hanno ceduto in quattro combattuti set contro rispettivamente Mutti e Bobocica.

Non decolla il Norbello, battuto in casa dal Reggio Emilia 4-2, e resta così ultimo in solitudine con zero punti. Non è bastato l’en plein di Dogo Carvalho, battuti Pinto e Seretti. Sia il russo Tarutin che Vellucci hanno perso due partite ciascuno, rimediando appena un set.

A2 MASCHILE. La Marcozzi “B2 ha vinto a Pescara 4-2. Partita in bilico sino al 2-2 con Kuznetsov e Kazeem che hanno risposto alla doppietta di Massarelli. Decisivo il punto di Ferrero, che ha rimontato due set a Galdieri, chiude bene Kazeem.

Prima sconfitta per il TT Sassari contro la capolista Ennio Cristofaro, vittoriosa 4-2. Due punti di Poma hanno tenuto in partita la squadra di Santona, ma nell’ultimo match, Sinigaglia è stato superato da Minervini al quinto set.

