Deve sollevare bandiera bianca solo negli ultimi 2’ di gioco il Cus Cagliari, sconfitto in casa dal San Giovanni Valdarno nel recupero della sesta giornata di andata, per 48-58. Le ospiti, che con la vittoria di ieri conquistano la vetta solitaria con 12 punti, sono più lucide nel finale, anche se la prestazione delle universitarie è stata positiva, grazie soprattutto alla grande intensità difensiva.

La gara. Le ragazze allenate da Federico Xaxa, nel corso del match, rispondono colpo su colpo alle avversarie. Al 10’ le universitarie sono sotto di 2 punti (8-10). Nella seconda frazione il San Giovanni Valdarno cerca l’allungo, ma il Cus reagisce e chiude all’intervallo sul -6 (20-26 al 20’). Al rientro dal riposo lungo ancora tentativo di allungo ospite fino al 22-32, ma le cagliaritane non mollano e quasi effettuano il riaggancio sul 31-32, prima del 31-36 della sirena del 30’. Nell’ultimo quarto stesso spartito, con le toscane a cercare il break decisivo sul +11 (35-46), e il Cus a rispondere ancora una volta fino al 43-46. Gli ultimi due minuti, però, vedono le ospiti più lucide e trovano, stavolta, l’allungo decisivo sul 48-58 finale. Nel Cus Cagliari da segnalare i 15 punti di Puggioni. Prossimo turno ancora una volta in casa per le universitarie, contro la Giorgio Tesi Group Ponte Buggianese, sabato alle 18.

