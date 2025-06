Il Cus Cagliari ribalta il risultato della gara di andata, in semifinale elimina la Fantini Pontevico ed accede alla finale nazionale di serie B, valevole per la promozione in Serie A/2 di basket femminile.

La gara. Il quintetto allenato da Federico Xaxa recupera e ribalta il -10 della gara di andata (52-42), imponendosi tra le mura di casa per 50-36. Pronti via e le universitarie si portano sul +10 (23-13 al 10’). Progressione che non accenna a diminuire anche prima dell’intervallo, con il punteggio che segna il 31-20 al 20’. Nuovo break del Cus al rientro dagli spogliatoi, con Caldaro e compagne che volano fino al 41-22 del 30’. Negli ultimi 10’ le ospiti cercano di riportarsi sotto, ma il margine rimane sopra la doppia cifra fino alla sirena finale. Miglior realizzatrice della gara è Gagliano, del Cus Cagliari, con 13 punti.

La situazione. Ora il Cus attende il nome dell’avversaria, che sarà una tra la Domus Mulieris Viterbo e Chemco 1974 Puianello, in campo nella giornata di oggi. All’andata si è imposta la Chemco 1974 Puianello, contro la Domus Mulieris Viterbo, per 62-47.

Il Tabellino.

Cus Cagliari – Fantini Pontevico 50-36

CUS Cagliari: Poddighe 6, Caldaro 10, Petronio 6, Saias 5, Pinna, Lai 2, Gagliano 13, Cassai 2, Scanu, Salvemme 4, Corso, Garcia Leon 2. Allenatore Xaxa

Fantini Pontevico: Kotnis 6, Visigalli 2, Racchetti 11, De Cristofaro 6, Bernardelli, Cattarina 5, Adami, Vida, Rossi 4, S. Pintossi 2, L. Pintossi. Allenatore Doldi.

Arbitri: Prundaru e Dinoi.

Parziali: 23-13; 31-20; 41-22; 50-36.

© Riproduzione riservata