Cori, feste ed entusiasmo al culmine della partita quando quel 2-1 ha segnato la vittoria della Sgs Turritana contro il Turalva nel campo comunale ospite di Osilo.

Un trionfo che vale il salto alla Seconda Categoria. Niente da fare per il Turalva contro il quale la squadra turritana ha messo a segno il secondo gol, quello della vittoria, una rete a pochi minuti dalla fine della grande sfida in Terza Categoria, quella decisiva che porta la firma di Giovanni Mele, 17 anni e tanta passione. Ce l'ha messa tutta per lasciare la traccia vincente. Il primo gol di Pietro Guadagno, faceva ben sperare. E così è stato.

Il grande sostegno è arrivato anche dalle tribune affollate, con una grande presenza di tifosi portotorresi che hanno accompagnato la squadra da tempo protagonista per le sue performance e i suoi calciatori di valore. «La vittoria più bella», dice mister Pier Paolo Montes, «con un feedback perfetto tra me e i giocatori, attenti a seguire le mie indicazioni. Tutto è andato oltre le aspettative, non solo per la squadra che ha dimostrato di saper dare il meglio in campo, ma per il calore e l’affetto del pubblico di turritani».

La Sgs Turritana ha schierato giovanissimi, dai 16 ai 25 anni, oltre ai portieri fuori quota di 31 e 41 anni, una squadra composta da 25 giocatori che ora dovranno affrontare un campionato di Seconda Categoria, più impegnativo e che si estende oltre la provincia di Sassari. Dietro quella vittoria c’è pure l’impegno del presidente Giuliano Tilocca, del dirigente Giorgio Mele e dei collaboratori, Salvatore Burroni e Sergio Usai.

