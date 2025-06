Il primo trofeo stagionale del Beach Soccer Figc-Lnd va alla Domusbet.tv Catania, che alla Beach Arena di Alghero supera 6-3 i cugini del We beach Catania.

Per la squadra del presidente Giuseppe Bosco (l’unica che ha giocato tutte e ventuno le edizioni del campionato italiano) è il diciassettesimo titolo della storia. Nessuna squadra ha fatto meglio. E’ l’ottava Supercoppa per il club dell’elefantino, la quarta degli ultimi cinque anni, la seconda di fila. Non è stato facile, anzi, perchè la We beach ha giocato una grande finale, sfiorando a più riprese il colpo vincente. Alla fine ha prevalso l’esperienza di una squadra capace di giocarsi trenta finali. Un’abitudine che ha fatto la differenza nel terzo tempo, quando il brasiliano Allison, l’argentino Ponzetti e i due nazionali azzurri Josep Jr e Giordani hanno piazzato i quattro colpi decisivi. Giornata storica per Ponzetti autore di una doppietta. Due reti anche per Josep Jr, presenza fissa nei tabellini delle finali.

La We beach Catania è partita bene con le reti del giovane Giuffrida e del portiere goleador Elliot. Il gol dello spagnolo Chicky Ardil ha tenuto i suoi in gara fino a metà terzo tempo, poi la Domusbet.tv ha piazzato l’allungo vincente.

La Domusbet.tv Catania ha ricevuto la Supercoppa dalle mani del coordinatore del Dipartimento Beach soccer della Lega nazionale dilettanti Roberto Desini e del responsabile Partnership e Customer Engagement Q8 Daniela Corso, mentre la finalista è stata premiata dal componente del Dipartimento Beach soccer Lnd Fabio Nicosia. Hanno presenziato alla cerimonia il vicepresidente della Lnd (Area Centro) Gianni Cadoni e il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. La quaterna arbitrale ha ricevuto un riconoscimento dal presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e dal presidente del Consiglio comunale di Alghero Mimmo Pirisi.



DOMUSBET.TV CATANIA-WE BEACH CATANIA 6-3.

Domusbet.tv Catania: Rafael Padilha, Barbagallo, Catarino, De Nisi, V. Giordani, Fred, Farinha, Josep Jr., Ponzetti, Joao Silva, Iguinho, Allison. Allenatore Fabricio Santos.

We beach Catania: Coppola, Raciti, A. Giordani, Chicky Ardil, Zurlo, D’Amore, Maurizio Giuffrida, Rafinha, Spacca, Randis, Castrianni, Elliot, Duarte. Allenatore Mario Giuffrida.

Arbitri: Susanna di Roma 2, Spezzati di Padova e Ozzella di Benevento. Crono: Pancrazi di Ragusa.

Reti: 4’ Giuffrida (W), 5’ Elliot (W), 12’ Ponzetti (D), 12’ Josep Jr (D); 5’tt rig. Alisson (D), 7’tt Chicky Ardil (W), 9’tt Ponzetti (D), 10’tt Josep Jr (D), 11’tt V. Giordani (D).

