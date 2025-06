Un titolo di campione d'Europa conquistato due anni fa, lo scudetto arrivato ieri nella tana del Milano, due secondi posti in altrettanti finali. Il Mater Marabadminton ha davvero fatto miracoli, curando la squadra scudettata ma anche il settore giovanile. Un evento straordinario con lo scudetto conquistato giac ando alla grande l'intera stagione e battendo nella fase finale Brescia e Milano.

La sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, parla di <un grande risultato che dà immagine al paese. Una grande emozione anche per me che ho seguito spesso la squadra. Ringrazio tutti quanti hanno costruito e portato avanti in così poco tempo, un successo così straordinario da Andrea Delpin, oggi presidente del Comitato regionale di questa disciplina che sta coinvolgendo anche i giovani, a Francesco Feliziani ed a tutti gli altri dirigenti che hanno seguito la squadra con i loro ruoli.

Il nostro Palazzetto che ha conosciuto tante altre belle pagine di sport, ora si tinge di questo scudetto: un evento storico per Maracalagonis e la Sardegna>. Una storia ed uno scudetto maturati in tempi brevissimi grazie alle capacità della società e al direttore tecnico Rosario Maddaloni: Julien Maio, Lea Palermo, Christopher Vittoriani, An Russ, Matteo Massetti, hanno giocato alla grande piegando società illustri come Bolzano, Brescia e Milano.

