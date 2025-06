È la Fisiokons Aurea Sassari a portare a casa il titolo del campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Nella finale svoltasi a Terralba il quintetto allenato da Carlo Basoli ha superato il Carbonia per 79-84. Entrambe, vincendo la serie di semifinale, avevano già ottenuto la promozione al prossimo torneo di Serie C Regionale.

La gara. Sul parquet terralbese, l’Aurea parte meglio e chiude il primo quarto sul +4 (19-23 al 10’). Nella seconda frazione arriva la reazione dei “miners”, che ribaltano la situazione e vanno avanti all’intervallo (49-41 al 20’). Nel terzo quarto la formazione guidata da Matteu continua a guidare il punteggio, presentandosi per gli ultimi 10’ sul +7 (70-63 al 30’). Nell’ultima frazione arriva il break decisivo dei sassaresi, concretizzatosi con il sorpasso degli ultimi minuti, fino al +5 finale. Miglior realizzatore della gara è Fabio Basoli, dell’Aurea, autore di 22 punti personali. Nel prossimo weekend, inoltre, è in programma la finale per il terzo posto, tra Demones Ozieri e San Salvatore Selargius.

I Tabellini.

Carbonia-Fisiokons Aurea Sassari 79-84

Carbonia: Migliozzi 3, Boi 5, N. Messina, Ivaldi 8, Barreiro 8, Manca 5, Deliperi 20, Cancedda 10, Crobu 16, Sciascia 4, G. Messina, Balia. Allenatore Matteu.

Fisiokons Aurea: G.A. Langiu 5, Pischedda 3, Desole 16, Sini, Sanciu 15, L.E. Langiu 6, Farina, Matta 17, Sanna, Basoli 22, Zolezzi 2. Allenatore Basoli.

Arbitri: Farci e Mulargia Cheng.

Parziali: 19-23; 49-41; 70-63; 79-84.

Fase playout. Due le gare giocate nel weekend. Netta vittoria dell’Astro, contro l’Oristano Basket, per 49-127. Colpo esterno anche del Terralba, che espugna il parquet di Mogoro con il punteggio di 63-69. Stasera, invece, alle 19.30, Iglesias attende la visita del Genneruxi.

