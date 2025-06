Milan e Flamengo si contenderanno oggi alle 18 allo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia il trofeo della 28ª edizione del Torneo Manlio Selis.

I rossoneri accedono alla finalissima a spese dell’Atalanta, sconfitta questa mattina col punteggio di 2-1 al Geovillage di Olbia, mentre i brasiliani hanno staccato il pass ai danni del Genoa, piegato con un netto 5-0 al “Pinna” di Budoni. Ciò significa che quest’anno la manifestazione di calcio giovanile under 14 avrà una regina nuova di zecca, col Milan che non ha mai vinto il titolo (almeno finora) e il Flamengo che partecipa invece per la prima volta al Selis.

Dopo la partita, andrà in scena la cerimonia di premiazione dei vincitori e dei migliori giocatori della quattro giorni gallurese.

