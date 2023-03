Turno di recupero infrasettimanale per il Cus Cagliari che, domani alle 20, sarà impegnata nella “tana” della capolista Empoli.

Sarà il recupero della 18sima giornata, rinviata a inizio febbraio per gli impegni delle nazionali in occasione delle qualificazioni a Eurobasket.

Contro le toscane, prime con 32 punti e reduci dalla vittoria contro Patti di sabato scorso (78-55), servirà il miglior Cus possibile.

“Vogliamo confermare i nostri progressi – afferma il coach del Cus Cagliari, Federico Xaxa – la sconfitta contro Firenze ci ha lasciato rabbia e amarezza. La voglia di riscatto è innegabile, anche se quella contro Empoli potrebbe non essere la gara giusta per farla emergere. Si tratta della prima forza del campionato. Andiamo in casa loro da penultimi in classifica, ma desiderosi di misurarci per valutare a che punto siamo arrivati nel nostro percorso di crescita. E una cosa è certa: venderemo cara la pelle”.

Dopo la trasferta di Empoli, le universitarie avranno a disposizione qualche giorno in più per preparare il rush finale. La gara di sabato contro La Spezia, infatti, è stata rinviata al 12 aprile su richiesta della compagine ligure.

“Il finale di regular season sarà un vero e proprio tour de force – conclude Xaxa – affronteremo Battipaglia, poi Matelica, Selargius, Patti e infine il recupero con Spezia. Tutte formazioni di alta classifica. Per salvarci dovremo necessariamente ottenere qualche impresa”. La sfida di domani, intanto, si disputerà al Palasport “Lazzeri” di Empoli.

