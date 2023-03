Non riesce l’impresa al Cus Cagliari che nel recupero della 18° giornata di A2 Femminile non riesce a imporsi sulla Use Scotti Empoli, capolista del girone Sud. Alla sirena finale, infatti, il tabellone è a favore della capolista, vittoriosa 75-51.

La gara. Cagliaritane che partono bene e rimangono in partita nel primo quarto, chiuso sul 21-16. Allungo deciso delle padrone di casa nella seconda frazione, andando all’intervallo sul 42-24. Nella ripresa Empoli continua non ha cali di tensione e allunga fino al 58-38 del 30’. L’ultimo periodo è una formalità: Empoli continua a giocare bene e a tirare con buone percentuali, il CUS passa a zona e c’è spazio per le giovani da una parte e dall’altra. Per il CUS top scorer Stawinska (13 punti), 7 gli assist di Striulli.

Il commento. “È stata una partita dura per noi – commenta coach Federico Xaxa - soprattutto dal punto di vista tecnico contro la squadra che in questo momento dell’anno sta dimostrando a tutti di essere la più forte del campionato, in particolare per intensità difensiva e costanza. Noi non abbiamo ancora smaltito la sconfitta di sabato e per questo non abbiamo approcciato bene la gara, che è stata sostanzialmente a senso unico. Non è stata la partita giusta per noi per rimetterci in marcia. Resettiamo e andiamo avanti”.

© Riproduzione riservata