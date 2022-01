Saluta il nuovo anno con una bella vittoria il Cus Cagliari, che nella dodicesima giornata di andata del torneo di A/2 femminile di basket, supera la terza forza del Girone Sud Firenze, per 51-43.

La gara. Le universitarie ottengono la vittoria grazie alla difesa, perfetta soprattutto nella seconda parte di gara. L’andamento della sfida, infatti, vede le ospiti partire meglio; Rossini (alla fine top scorer dell’incontro con 18 punti) e compagne cercano di allungare nel punteggio nei primi 10’ (12-17). Nella seconda frazione le ragazze allenate da Federico Xaxa, però, reagiscono e riducono il divario fino al -3 dell’intervallo (27-30). Il rientro dal riposo lungo del Cus è perfetto, nel parziale subisce solo 7 punti e la situazione, al 30’, si ribalta sul 41-37. Anche l’ultimo quarto è di grande livello e sull’onda di una grande intensità difensiva le ragazze di Xaxa allungano fino al 51-43 finale. Tra le cagliaritane è Prosperi la migliore realizzatrice, con 13 punti; ottima anche la prova di Puggioni con 11 punti.

I commenti. Grande soddisfazione, a fine gara, da parte di coach Federico Xaxa. “Il nostro punto di forza principale – commenta Xaxa – è sempre stato la difesa e oggi lo abbiamo ribadito concedendo pochissimo a una squadra che, dalla sua, può contare sulla capocannoniere del girone. Ciò significa che possiamo davvero mettere in difficoltà qualunque avversario in questo torneo. Faccio i complimenti a tutta la squadra per la determinazione difensiva sfoggiata nel secondo tempo, sono molto soddisfatto”.

Il rinvio. Non si è giocata, invece, la gara tra Techfind San Salvatore Selargius e Nico Basket Ponte Buggianese, a causa di motivi connessi all’emergenza Covid che hanno colpito la compagine ospite. Oltre a quella di Selargius, nel weekend altre tre partite rinviate non verranno disputate nel girone Sud. Intanto la compagine allenata da Roberto Fioretto prosegue nel programma di allenamenti, spostando l’obiettivo di qualche giorno: giovedì, palla a due alle 18, infatti, le selargine attendono la visita del Patti per il recupero della quarta giornata di andata.

