L’A2 femminile di basket non va in vacanza. Seppur a bocce ferme, visto che il calendario sta regalando ai club la meritata pausa estiva, le società non chiudono bottega e sono più impegnate che mai sul fronte mercato. Cus Cagliari e Techfind Selargius non sono da meno e, se il San Salvatore ha scelto di cambiare dopo il biennio di coach Roberto Fioretto, affidando la prima squadra al trentunenne Simone Righi, il sodalizio universitario ha ufficializzato la permanenza di coach Federico Xaxa, per il settimo anno al timone delle universitarie cagliaritane.

Selargius. “Abbiamo ringraziato coach Fioretto per i due anni che ci hanno permesso di giocare due storici playoff, ma era giunta la fine di un ciclo e ritenevamo di dover cambiare qualcosa. Abbiamo puntato su Simone Righi, che nonostante la giovane età ha maturato esperienze in A1 come assistente e dedicherà molto tempo alla crescita e all’inserimento delle giovani del vivaio”, ha sottolineato il presidente Marco Mura. Il numero uno selargino ha anche annunciato un rivoluzionamento del roster, con la partenza di El Habbab e Cutrupi che si somma a quella di Rosellini, ma anche la permanenza di Ceccarelli e la conferma di Pandori e Mura (fresca dottoressa in Scienze dei Servizi Giuridici. “Siamo partiti dal coach, un ragazzo con tanto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco con cui ci siamo piaciuti subito. Ringiovaniremo il roster, ci stiamo lavorando, perché le richieste economiche non sempre rientrano nel budget societario. L’obiettivo è allestire una squadra che ci permetta di toglierci delle soddisfazioni, vogliamo inserire le nostre giovani e portarle a livelli consoni alla serie A, puntiamo di nuovo ai playoff e sogniamo di giocare la Coppa Italia”.

Cus Cagliari. Come detto, il Cus ha optato per la continuità e si è tenuto stretto coach Federico Xaxa per il settimo consecutivo e l’undicesimo in totale. Il coach classe 1971, che in carriera ha guidato il Basket Quartu nella C1 maschile e ha poi raggiunto palcoscenici nazionali nel femminile proprio con Cus e Viterbo, lavorerà ancora col preparatore atletico Marcello Cominu, mentre non sono ancora stati svelati, o confermati, i nomi degli altri membri dello staff. Anche riguardo al roster ci saranno cambiamenti rilevanti, in particolare per la sostituzione di pedine determinanti come Ljubenovic, Prosperi, Madeddu e Niola.

In pentola, però, bolle un’altra novità interessante, che riguarda il settore giovanile, di cui il tecnico Xaxa sarà ancora direttore tecnico. “Basket senza confini” è il nome del progetto che vedrà il sodalizio universitario avviare un sistema di reclutamento su base nazionale. “Ringraziamo le splendide ragazze che ci hanno dato tanto e lavoriamo per inserire giovani funzionali alle nostre idee. Puntiamo a crescere ma senza assilli”, ha spiegato coach Xaxa. “Grazie all’impegno del dirigente responsabile Mauro Mannoni porteremo a Cagliari delle ragazze delle annate 2004, 2005 e 2006, che verranno selezionate sia in base al potenziale fisico e tecnico, che in relazione alle doti umane. Alloggeranno nella foresteria societaria, saranno seguite nel percorso di studi e verranno aggregate agli allenamenti della prima squadra. Nei prossimi giorni arriveranno già 3-4 ragazze per essere valutate, poi amplieremo sempre più la base. Non si può attingere solo da iscrizioni spontanee, bisogna ampliare il raggio d’azione”.

© Riproduzione riservata