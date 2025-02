Il Ct Decimomannu si prepara per affrontare per il secondo anno consecutivo il campionato nazionale di Serie B2 di tennis femminile a squadre. E lo fa con un nuovo Direttivo, eletto lo scorso mese di ottobre, e un nuovo presidente, Donato Garau.

«L'obbiettivo è quello cercare di portare avanti un discorso di territorialità, puntando su vivai e ragazze sarde. Per me – prosegue Garau - la regionalità è un motivo d'orgoglio. Andremo a sfidare squadre forti, ma siamo convinti che l'obbiettivo minimo, che è la salvezza, lo raggiungeremo. Ci impegneremo a raggiungerlo».

Tre le giocatrici straniere tesserate: la 21enne romena Elena Bianca Barbulescu (numero 731 della classifica mondiale in singolare e 1240 in doppio), la 24enne ceca Karolina Vlckova (883 in singolare e 539 in doppio) e la 18enne spagnola Claudia Ferrez Perez (1253 e 911 Wta).

In lista, ma attualmente ai box, anche la cagliaritana Anna Floris, tennista che non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati sardi, con una classifica operativa nazionale 2.5 per il 2025, ex numero 129 Wta e vincitrice di undici tornei internazionali di categoria Itf-Futures.

Tre le giovani tenniste che potranno dire la loro come rappresentanti del vivaio: l'under 18 Sara Farci (2.8) e le under 16 Sofia Del Balzo Ruiti (2.6) e Camilla Monni (3.1).

La sorpresa è il tesseramento della classe 2004 Irene Garbo, che con il circolo di Decimomannu ha raggiunto in passato le promozioni dalla D2 fino alla Serie C. Garbo, che vanta un notevole curriculum di vittorie a livello giovanile e che, grazie alla sua attuale classifica Wtn (Itf World tennis number) in Italia è classificata 2.7, potendo essere schierata come vivaio, dal 18 maggio darà una mano per centrare gli obiettivi della squadra guidata dal direttore tecnico Virgilio Prenza.

