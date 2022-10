Il Cos affronta domenica la difficile trasferta di Angri in provincia di Salerno.

Una gara tutta in chiave salvezza: la squadra campana ha quattro punti come il Cos che valgono il penultimo posto della classifica.

"Anche domenica con Portici – dice il difensore Davide Moi – il Cos ha perso due punti. Abbiamo conquistato il primo punto, ma ne abbiamo persi due. A tratti abbiamo dominato, non siamo riusciti a vincere. Ad Agri non sarà facile: affronteremo un avversario che come noi ha necessità di far punti. La mia squadra vale molto di più della classifica attuale: ne sono certo, risaliremo la china, ma questo si può fare facendo punti. Non cerco scusanti: lo ripeto, siamo una squadra competitiva. Ne verremo fuori”.

Grande attesa per giocatori non solo come Davide Moi anche come Matteo Mancosu, con un grande passato tra i professionisti, fratello del centrocampista del Cagliari, e come Nurchi, Ladu e tanti altri, sui quali l'allenatore Francesco Loi crede ad occhi chiusi.

"Domenica – le parole di Loi – abbiamo giocato una buona gara, belle trame di gioco, velocità. Ancora una volta non siamo stati cinici nelle conclusioni. Ci rifaremo”.

