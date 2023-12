Si sono giocati oggi quattro anticipi del campionato di Promozione. Nel girone A, il Castiadas travolge (6-2) l’Orrolese e si riporta in testa alla classifica del girone A di Promozione in attesa delle partite di domani. A segno per i biancoverdi Mboup (doppietta), Cardia (doppietta), Falciani e Cabras. Per gli ospiti Serio e Simone Mura.

Nell’altro incontro dello stesso raggruppamento, la sfida tra Arborea e Guspini è terminata 2-2. Sono passati in vantaggio gli ospiti con Luciano. La squadra di Virgilio Perra ha ribaltato il risultato con reti di Bonfigli e Marco Atzeni. Nel finale il pareggio di Agostinelli.

Nel gruppo B, l’Alghero è stato bloccato (0-0) in casa dal Coghinas. Un altro passo falso per i giallorossi. E’ finità in parità (2-2) anche la partita tra Siniscola Montalbo e Posada. La squadra di casa è passata per due volte in vantaggio prima con Sirigu e poi con Murgia ed è stata sempre raggiunta (le reti della squadra biancoceleste di Murgia e Zilli).

© Riproduzione riservata