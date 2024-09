Ecco il Carbonia che non ti aspetti. Doveva fare il miracolo e l'ha fatto: sotto di due reti nel derby di ritorno di coppa Italia, i ragazzi dell'allenatore Diego Mingioni hanno ribaltato il risultato con tre reti negli ultimi 15 minuti, e per la seconda volta eliminano dalla coppa Italia di Eccellenza i cugini dell'Iglesias. Era già accaduto due stagioni fa. La scorsa il Carbonia vice detentore aveva invece dovuto rinunciare alla coppa per gravi ritardi nell'inizio della preparazione dovuti alle vicissitudini societarie estive poi risolte). La gara di ieri nello storico stadio Monteponi è stata straordinaria. All'andata una settimana fa allo Zoboli era finita 1-1. Poi però ieri il Carbonia si è ritrovato sotto di due gol quando, al minuto 77, sia per la determinazione dei biancoblù che per alcuni errori della formazine mineraria iglesiente, la partita è stata ribaltata quasi di colpo. E l'ha chiusa 3-2 il Carbonia con un calcio di rigore in pieno recupero. Anche quest'anno i biancoblù hanno allestito una rosa con diversi giorni di ritardo (il budget non è sensazionale), però la sensazione offferta è che sia stata messu su una squadra abbastanza competitiva anche e sopratutto per il dificilissimo campionato di Eccellenza.

