Si è chiuso con il Formia in vantaggio per 1-0 il primo tempo dello spareggio salvezza per restare in serie D fra i laziali e il Carbonia di David Suazo. La gara è in corso allo stadio Pierangeli di Monterotondo Scalo. Ritmi blandi, con rete di Camilli attorno al decimo minuto. Poi Formia vicino al raddoppio. Carbonia che stenta ad aumentare l’intensità. Match salvezza arbitrato da Meletti da Crema.

