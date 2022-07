Si riparte: accantonata (ma ancora brucia) la retrocessione, il Carbonia domani si ripresenta allo Zoboli per l’inizio della preparazione in vista del prossimo, sulla carta molto difficile, campionato di Eccellenza. Per molti una specie di Serie D sarda camuffata, se si considera che squadre come Budoni o Monteponi hanno gettato la maschera facendo chiaramente intendere quali sono gli intendimenti: vincere. Sono però anche quelli del Carbonia affidato, dopo la breve era David Suazo, a Diego Mingioni, giovane e promettente allenatore di origine nuorese che domani, primo agosto, allo Zoboli inizierà ufficialmente l’avventura sulla panchina mineraria. Avrà a disposizione parte della squadra di serie D che ha deciso di proseguire in Eccellenza cioè Idrissi, Agostinelli e il capitano Nicola Serra. Ad Andrea Mastino si uniscono fra i neo acquisti (ma erano già cartellinati) Fabio Mastino, Fabio Biccheddu e Christian Muscas.

