Non è mai troppo tardi per i rinforzi: il Carbonia sposa in pieno questa filosofia e porta a casa due giocatori importanti che in questi mesi daranno più serenità a un ambiente che ha smaltito la delusione per la retrocessione dalla serie D e che affronta un campionato di Eccellenza rivelatosi molto complicato. Ecco, quindi, che alla corte dell'allenatore Diego Mingioni sono stati consegnati i centrocampisti Fabio Porru e Mattia Pitzalis.

Porru era già del Carbonia la scorsa stagione in serie D, pensava di trovare un ingaggio in D ma al momento si è accasato al Carbonia accettando il progetto del club. Ha invece trascorsi con l'Olbia e in serie C Mattia Pizalis, altro validissimo giocatore utile a una squadra che tra infortuni e squalifiche si è ritrovata di colpo priva di elementi fondamentali.

"Resteranno con noi per diversi mesi - spiega il presidente Stefano Canu - poi valuteremo assieme a loro il da farsi, ma già possiamo dire che i ragazzi si sono integrati alla perfezione nella squadra".

Ieri il Carbonia superando 2-1 il Calangianus ha vinto la sua prima partita del campionato in casa: sinora fra le mura amiche aveva sempre perso o pareggiato.

