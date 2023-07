Non è un'estate particolarmente felice per il Carbonia: in attesa di capire se e quando ci sarà davvero il passaggio di consegne fra alcuni gruppi imprenditoriali che si sono dimostrati interessati (ma poi occorre capire quanto davvero concretamente) a rilevare la società in questo momento presieduta da Stefano Canu, il club che milita in Eccellenza è bloccato sul mercato degli acquisti.

Pertanto si registrano solo cessioni eccellenti. Dopo la partenza di Rafa Monteiro e di Nicola Muscas ieri ha salutato la squadra anche il capitano Nicola Serra. Protagonista di mille battaglie si è accasato con l'IlvaMaddalena. Certamente si tratta di una scelta importante che premia la professionalità e la tenacia del centrocampista originario di Carbonia e capace di dimostrare in pieno il suo valore anche quando militava in serie D. Potrebbe non essere l'unica cessione in questo periodo in cui l'ipotetico passaggio di consegne unita a una situazione economica non particolarmente florida blocca il mercato che potrebbe scattare soltanto verso la fine di luglio o i primi di agosto.

© Riproduzione riservata