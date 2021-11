Nuova battuta d'arresto casalinga per il Carbonia di David Suazo: nell'anticipo di questa sera al comunale di Sant'Anna Arresi, ha incassato una netta e in parte meritata sconfitta dai laziali della Nuova Florida. Uno 0-3 che ammette pochissime repliche. Gli ospiti avevano già chiuso la prima frazione avanti di due reti dopo aver subito qualche insidia solo nei minuti iniziali. Poi una saggia gestione della gara ha permesso, a metà ripresa, di arrotondare il punteggio. E la classifica dei minerari continua ad essere molto in salita.

