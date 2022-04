Giornata a secco per i primi due nella classifica speciale dei marcatori di Eccellenza. Resta al comando l’attaccante del Budoni, Mauricio Villa con ventitré reti. All’inseguimento sempre Alessio Mulas del Porto Rotondo, fermo a diciannove reti. Si avvicina Pierpaolo Falchi, attaccante della neo capolista Taloro Gavoi. Il giocatore rossoblù ha firmato una doppietta nell’incontro con l’Arbus. Domani i gavoesi affrontano l’Ilvamaddalena in quella che si annuncia la partita di cartello e che può valere una fetta di Serie D. E’ anche sfida a distanza tra bomber, Falchi e Blas Tapparello. Quest'ultimo per tanto tempo è stato in testa alla classifica capocannonieri. L'argentino ha realizzato sedici reti, le stesse di Mattia Caddeo (Ghilarza) e Mauro Ragatzu (Nuorese).

La classifica

23 RETI: Villa (3 rig.) (10 Castiadas, 13 Budoni);

19 RETI: Mulas (Porto Rotondo).

18 RETI: Falchi (Taloro Gavoi).

16 RETI: Tapparello (1 rig.) (Ilvamaddalena); M. Caddeo (2 rig.) (Ghilarza); Ragatzu (3 rig.) (Nuorese).

13 RETI: Virdis (Ossese); Ruzzittu (2 rig.) (Porto Rotondo).

12 RETI: Camba, Podda (5 rig.) (Ferrini); Nieddu (3 rig.) (Idolo); Fangwa (2 rig.) (Monastir K.); Caboni (1 rig.) (Sant’Elena); Littarru (2 rig.) (Taloro Gavoi).

