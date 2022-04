Capo d'Orso può festeggiare il matematico accesso ai playoff di B1 femminile con tre giornate d'anticipo. La squadra di coach Guidarini ha conquistato sul campo del Novara la diciottesima vittoria in campionato con un netto 3-0, guadagnandosi così anche in questa stagione la possibilità di disputare gli spareggi promozione per salire in Serie A2.

B2 femminile. La San Paolo già promossa in B1 si è aggiudicata il derby contro la Corren Ghilarza in tre set. Successo esterno importante per La Smeralda Ossi, con il 3-1 sul campo dell'Acqua e Sapone. Turno di riposo per l'Alfieri Ajò Energia.

B maschile. Sarroch vince in quattro set lo scontro diretto sul campo del Amin 21 K Roma 7 e aggancia il secondo posto in classifica a quota 41, a pari punti con i romani e con la Lazio. Perde terreno il Cus Cagliari, sconfitto 3-0 in trasferta dalla Fenice Roma. Sconfitte esterne in tre set anche per Silvio Pellico 3P contro la capolista Smi Roma e per l'Airone Tortolì contro Casal Bertone. La VBA Olimpia Sant'Antioco tornerà in campo venerdì contro l'Armundia Virtus Roma.

